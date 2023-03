A veces no nos damos cuenta la devastación en el mar, no la vemos, no la percibimos o no la podemos medir, y es una devastación gigantesca que hay que frenar, por eso es importante este tratado , dijo el titular de la SRE, en un mensaje enviado desde Mumbai, India.

El Instrumento BBNJ favorecerá la creación de áreas naturales protegidas, así como el monitoreo y la evaluación de los impactos al medio marino causados por las actividades humanas en zonas fuera de la jurisdicción nacional.