Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 6 de marzo de 2023, p. 9

A casi 15 meses para las elecciones de 2024, Morena comenzó en las 32 entidades la organización de su estructura y reactivó los comités de base, que tendrán el objetivo de concientizar a la población sobre los logros de la Cuarta Transformación.

Además, la meta del partido es duplicar los 65 mil comités de 2018 y alcanzar al menos 130 mil en todo el país, con la intención de tener dos grupos por sección electoral.

Cada coordinador de comité deberá reclutar al menos a 10 personas, la comunicación será vía WhatsApp, esencialmente con el resumen de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para difundir entre ellos lo que considere mentiras opositoras para blindar a la población.

Por tanto, la estructura estará conformada por al menos 1.3 millones de personas.

En el arranque de la campaña en la Ciudad de México, el presidente nacional de la referida fuerza política, Mario Delgado, expresó ante morenistas de Iztacalco: Yo no sé ustedes, pero yo el domingo, cuando vi las imágenes del Zócalo, yo me calenté, yo ya me prendí y no vamos a dejar que en esta ciudad avance la derecha .

El líder morenista en la capital, Sebastián Ramírez, anunció que junto con Delgado visitará todos los distritos electorales de la ciudad, para conformar 5 mil 553 comités.

A diferencia de otras entidades, Morena creó en la capital del país una figura llamada defensores de la 4T , cuyos coordinadores contarán con una credencial.

“Cada ‘defensor’ se va a comprometer a tener diez distintos compañeros de activismo partidista, con su nombre, dirección y teléfono”, explicó Delgado.