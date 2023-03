Jared Laureles

Lunes 6 de marzo de 2023, p. 4

Desde hace por lo menos siete años, los combatientes mexicanos de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) han apoyado a otros países en el combate del fuego gracias a su capacidad y experiencia. Han acudido a regiones boscosas de Canadá , Estados Unidos y Chile.

José Delgado Campos es uno de los que han vivido esa experiencia. En el verano de 2017 viajó a Chile y también fue a Canadá por dos años consecutivos. Si te eligen es porque sabes el compromiso y la responsabilidad; es una gran satisfacción cuando nos sumamos a esas tareas en otros países .

Para ser seleccionado en el equipo de ayuda internacional, el personal debe cumplir con requisitos que van desde cursos y evaluaciones que acrediten su capacidad de manejo del fuego, hasta pruebas de acondicionamiento físico y contar con documentos oficiales.

Delgado Campos, coordinador de brigada en Zacatecas, señala que combatir los siniestros en el extranjero es similar a México, aunque los estándares de seguridad son más rigurosos, y esto se nota desde el traslado de la herramienta hasta su manipulación. Si eres motosierrista, usas pechera y pantalones especiales de tal manera que cuando haces un corte, no pasa la cadena y no te expones a un accidente; en México no pasa eso .