Jared Laureles

Periódico La Jornada

Lunes 6 de marzo de 2023, p. 3

El fuego es muy traicionero. Rodea y te puede acorralar. Si un incendio forestal se dificulta con el viento y no podemos sofocarlo, nos retiramos. Muchas veces lo único que se puede hacer es ver, con tristeza, cómo devasta tanta vegetación , lamenta José Cruz Delgado Campos, combatiente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Zacatecas.

Muchas de las historias para convertirse en combatientes comienzan en la familia y la suya es una de ellas. Su padre se dedicó a esta labor y hace 26 años él comenzó su carrera. Dice que le tiene amor y aprecio, pero no miedo . Aunque reconoce que en su familia hay preocupación e incertidumbre porque a diario sales de casa a combatir el fuego. No sabes si regresas .

Es coordinador de brigada en esa entidad y su responsabilidad empieza desde el momento en que se reporta un incendio, se valora el comportamiento del fuego, las rutas de escape y con cuánto personal se cuenta, para distribuirlo en grupos y atacar los frentes del incendio. No tengo que cometer errores , exclama.

Delgado Campos narra que, en una misión en Sierra Prieta, él y siete de sus compañeros de brigada fueron sorprendidos por las llamas y quedaron atrapados. Vivieron instantes cruciales. Lo único que pensamos fue aventarnos al suelo. Era un área ya quemada. Sentimos la intensidad del calor del fuego y ardor en las manos y el rostro, fue como si te estuvieras quemando. Resultamos ilesos .

El terreno y las rutas de acceso son factores que complican las labores para combatir las conflagraciones. Además está el viento, que en cualquier momento puede cambiar su velocidad, redireccionar las llamas y poner en peligro las vidas de los combatientes, menciona.

Hasta la lluvia es engañosa cuando estás en el incendio, asegura Armando Guzmán Sánchez, combatiente en Campeche. Quizá en el momento sí ayuda, pero si no continúa, reaviva las llamas y las vuelve más fuertes . Cuando ya se está extinguiendo el fuego, hasta la última brasa se debe apagar, porque, de lo contrario, quedan pedazos de madera o palos encendidos que, si no son cortados de manera adecuada, reavivan la lumbre, quizá no ese día, pero probablemente en una semana si ya no llueve .