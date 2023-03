L

a cadena Fox de noticias es el escenario de un nuevo escándalo en el que figuran como protagonistas sus principales conductores de noticias y los más altos directivos de esa corporación, incluido Robert Murdoch, su dueño. Después de una investigación que duró varios meses la compañía Dominion Voting Systems, especializada en sistemas electrónicos de votación, encontró cientos de comunicaciones en los que los conductores de los noticieros y los más altos directivos de Fox News admitían que era absurdo continuar propalando la falsedad de que la elección de 2020 había sido fraudulenta, como insistía Donald Trump.