Propuesta inteligente de China salvará al mundo del cataclismo

P

romover conversaciones de paz en lugar de enviar armas a Ucrania en su guerra con Rusia es exigencia de China a Estados Unidos, según la nota de Reuters y Sputnik.

Me parece una propuesta inteligente del gobierno asiático, por ser la única que salvará al mundo de ser destruido.

El pueblo alemán ya pide lo mismo a su gobierno. Indispensable que el estadunidense haga lo mismo antes de la hecatombe.

José Lavanderos

Dice que extrañó la colaboración dominical de Elena Poniatowska

Fue extraño e incluso preocupante no encontrar en la primera plana de ayer el recuadro donde cada domingo aparece el crédito de la colaboración de la escritora Elena Poniatowska Amor.

Buscando con cuidado localicé con gran satisfacción, en la sección de Cultura de mi diario, la nota referente a que, acompañada del legendario Paco Ignacio Taibo II y del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, reinauguraron la librería que lleva su nombre en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, del que fui director en el último año del siglo pasado.

Me congratula saber que este lugar se ha reinaugurado para bien de la población del municipio, al que me encuentro unido afectivamente desde hace muchos años.

Jorge Vega

Repudian que diputada de Morena se una al PRI

Los firmantes, militantes fundadores de Morena-Nuevo León, manifestamos nuestro repudio ante el anuncio hecho por la diputada local Jessica Elodia Martínez Martínez de integrarse a la bancada del PRI a partir del 1º de marzo del año en curso.

Martínez Martínez llegó al H. Congreso Local con los votos de Morena y al amparo de un partido-movimiento que busca la transformación de la vida pública, cumpliendo con tres principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A juzgar por su decisión, la mencionada diputada no logró estar a la altura de Morena y la 4T.

Sirva esta lección para que la dirigencia nacional y la comisión de elecciones analicen los resultados que en nuestra entidad –y en otras del país– producen sus decisiones irreflexivas y tomadas sin escuchar a los militantes de base, leales al movimiento desde sus inicios.

Amador Morales Torres, Aurelio Arenas Pérez, Citlali Escalera Rojas, Elisa Josefa Hernández Aréchiga, Elizabeth de la Luz Barrón Cano, Guillermina González González, Joel Cruz de la Torre Mireles, Modesta Pérez Rodríguez, Fernando Raúl Murrieta y de la Brena (simpatizante 4T) y 10 firmas más