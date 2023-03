El programa de la Quinta República conjugó la construcción de un socialismo del siglo XXI con el relanzamiento de la integración latinoamericana y la defensa de la soberanía, lucha cardinal en una región que ha padecido de manera sucesiva los imperialismos español y portugués, inglés, francés y estadunidense, y a la que por más de cien años se le ha querido convencer de que no tiene otro destino que servir como patio trasero de Washington.

El distintivo del proyecto de transformación encarnado en Chávez fue la generosidad, concretada al interior en las misiones que hicieron realidad los derechos humanos del pueblo, y al exterior en el uso de los petrodólares para promover el bienestar, incluso en el territorio del propio Estados Unidos, donde el reverso de la concentración sin par de la riqueza son las agudas carencias de millones de personas.

Sus grandes logros fueron la reinvención de la figura de Bolívar en clave plebeya y la demostración práctica de que era posible transitar un camino distinto al dictado desde la Casa Blanca, Wall Street, la Organización de los Estados Americanos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Estos éxitos tempranos de la revolución bolivariana se explican por la sagacidad política de Chávez para percatarse de que un cambio verdadero exigía romper con un orden institucional y constitucional creado con el único propósito de garantizar el control del Estado por las plutocracias alineadas a Washington.

Pero los imperios no perdonan la independencia y, de la misma manera en que en los albores del siglo XIX París decretó la destrucción de Haití en represalia porque los esclavos proclamaron ser humanos y no objetos, en la última década Washington decidió el aniquilamiento económico de Venezuela para castigar a todo su pueblo por no someterse a los dictados de la superpotencia contemporánea.

El sufrimiento que Estados Unidos y sus aliados han infligido a los venezolanos en el afán de reducirlos por hambre constituye el mejor recordatorio de que los habitantes del Sur global sólo tendremos vidas dignas y libertad auténtica cuando nos sacudamos definitivamente el yugo neocolonial.

Por sus inestimables servicios a la causa de la Patria Grande y la emancipación popular, Chávez portó la distinción de convertirse en el personaje más satanizado y calumniado del hemisferio, sólo detrás de su amigo Fidel Castro.