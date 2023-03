Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 6 de marzo de 2023, p. 26

Atenas. La policía griega utilizó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos durante nuevas protestas en esta capital por el trágico accidente que dejó 57 muertos, así como decenas de desaparecidos y de heridos el miércoles pasado.

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ofreció disculpas a los familiares de las víctimas y añadió que la causa del siniestro fue el factor humano, mientras fuerzas de seguridad reprimían violentamente a ciudadanos que protestaban.

Un grupo de manifestantes se enfrentó con agentes de seguridad en la plaza Síntagma, donde se encuentra el Parlamento. Los manifestantes lanzaron piedras y botellas incendiarias contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos y granadas ensordecedoras.

Unas 12 mil personas asistieron a la manifestación en repudio al choque ferroviario que se produjo entre la capital y la ciudad griega de Salónica el 1º de marzo, según autoridades.

Sentimos una rabia inmensa , dijo a Afp Michalis Hasiotis, presidente de un sindicato de expertos contables, que se sumó a la movilización. El interés por las ganancias, la falta de medidas para la protección de los pasajeros condujo a la peor tragedia ferroviaria en nuestro país”, afirmó.

Nada funciona en este país, los hospitales están agónicos, las escuelas cierran, los bosques se queman... ¿De quién se burlan? , dijo Nikos Tsikalakis, presidente de un sindicato ferroviario.

La multitud gritó: Vergüenza y asesinos a los policías. Los manifestantes soltaron cientos de globos negros, a modo de homenaje a las víctimas.

Los servicios de seguridad griegos informaron de la detención de cinco manifestantes, mientras siete uniformados resultaron heridos.

Trabajadores del ferrocarril, sindicatos y organizaciones públicas exigen al gobierno que investiguen a fondo las causas y circunstancias de la tragedia.

No podemos escondernos detrás del error humano