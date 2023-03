Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 6 de marzo de 2023, p. 5

La Academia de San Carlos no permitía el ingreso de las mujeres para estudiar bellas artes. Fue hasta ya iniciado el siglo XX que comenzaron a formarse en oficios de acceso sólo para hombres. Te das cuenta de que el mandato falocrático ha permitido hasta hace muy poco que la mujer incursione , asevera Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de Arte (Munal), al conversar sobre el caso de la principal escuela de arquitectura, pintura y escultura durante siglos en nuestro país.

La potencia de la cultura no va de la mano del género, sino del ser humano. Y si resulta que es una mujer, tiene toda la capacidad de formarse un intelecto y una manera de plasmar su estancia en el mundo a través del arte. Me parece que era una mordaza terrible que a las mujeres no se les permitiera expresarse en los siglos XVII y XVIII , comenta en entrevista.

Fundada la Real Academia de San Carlos durante el virreinato en 1783, al ser parte del protectorado español y a semejanza de la academia de San Fernando, en Madrid, seguía los mismos estatutos. En todas las escuelas del mundo las mujeres no ingresaban porque había un prurito de que vieran los cuerpos desnudos de los modelos , explica la también ex directora del Museo de San Carlos.

Gran parte de la historia del arte es la expresión grecorromana, la cual se relaciona en las proporciones áureas del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo retratarlo si eres mujer? No te lo permitían. Hay unas seis que se colaron como Artemisia Gentileschi, en Italia, porque los padres eran pintores y tenían talleres.

Aquellas con aptitudes tenían que tomar clases particulares en sus casas. Por ejemplo, fue muy connotado Germán Gedovius, pintor dedicado a reproducir cuadros con rosas. Fue el gran maestro de las señoritas de la aristocracia mexicana .