Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 6 de marzo de 2023, p. 32

Con familia, parejas, amigos o en solitario, alrededor de mil personas que disfrutan de su liberación anticipada acudieron ayer a la decimotercera edición de la estrategia Un Domingo más en Libertad, del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México que se efectuó en el Museo Soumaya.

Las esculturas renacentistas La Piedad y David, del artista florentino Miguel Ángel, La puerta del infierno, de Augusto Rodin, ubicadas en el vestíbulo, atrajeron su atención y las llevaron a tomarse la fotografía del recuerdo.

Otros aprovecharon para recorrer una o las seis salas del museo, al que nunca habíamos entrado por desconocimiento, falta de tiempo, pensar en el cobro o hasta miedo de pasar por el arco metálico y revisión de bolsas .

Algunos de los beneficiarios del programa entrevistados, consideraron que es algo maravilloso, porque podemos continuar nuestro proceso de reinserción sin miedo a que nos rechacen, nos vean como un número o simplemente no nos dejen entrar .

Para América, quien estuvo ocho meses en prisión, la oportunidad de cumplir cuatro años en libertad, acudiendo a firmar y tomando cursos que me permitan salir adelante, como el de maquillaje, donde ya me gradúe, y visitar museos, es una gran experiencia .