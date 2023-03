Dirigentes de la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM) señalaron que el juez declaró nulo el emplazamiento a huelga, al dar trámite a una solicitud del sindicato afiliado a la CTM para recibir firmas y validar si los trabajadores avalaron o no el estallamiento.

El asesor jurídico de la LSOM, Pablo Franco, dijo que el tribunal local hace una interpretación incorrecta de la ley para impedir el ejercicio del derecho a huelga.

Como ya no tuvo otro argumento, mencionó, el juez adoptó una solicitud promovida por la empresa, por un sindicato que ni siquiera ha sido titular del contrato colectivo . Además, recibió una serie de firmas a las cuales les da valor sin someterlas a un proceso de escrutinio legal.