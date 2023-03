Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de marzo de 2023, p. 10

Monterrey, NL., El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su segundo día de gira por Nuevo León, inspeccionó ayer los avances del nuevo acueducto El Cuchillo II, acompañado por el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, quien agradeció el apoyo de la Federación en el tema del agua.

López Obrador visitó la planta de bombeo número 4 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ubicada en el municipio de Cade-reyta. Asistieron funcionarios estatales y del gobierno federal.

La ampliación del acueducto surgió a raíz de la crisis hídrica que azotó a Nuevo León el año pasado, cuando muchos hogares de la zona metropolitana de Monterrey se vieron afectados por la escasez de lluvias.

El Cuchillo II traerá a dicha zona 5 mil litros de agua adicionales por segundo. Se realizará una inversión de 5 mil millones de pesos.

El mandatario estatal agradeció el respaldo financiero a la entidad, que ronda más de 20 mil millones de pesos. De igual forma, reconoció el apoyo para la construcción de la presa Libertad, la cual, aseguró, quedará lista en diciembre próximo.

El proyecto Pánuco no es viable