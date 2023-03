Estoy convencida de que este hombre luminoso de nuestra América tenía alguna secreta premonición de vida breve, por la rapidez con que hizo todo lo que hizo –que analizado rigurosamente– es portentoso, no sólo por América, sino por todos los pueblos del mundo a los que me consta amaba.

Hay una historia que fue escondida durante siglos al pueblo venezolano para que no recordara el pasado de resistencia y lucha que tenemos. La fuerza que me impulsa, como cuando te impulsas en un paracaídas, viene del padre de la patria Simón Bolívar y la que necesito para andar viene de ese pueblo que creyó en mis palabras, en esas mujeres de los barrios pobres que nos enviaban comida cuando estábamos presos. Ahí estaba el amor que yo encontraría en las calles desde que salí de prisión hace tres meses, (marzo de 1994). Es ese padre el que me da la fuerza histórica y es ese pueblo que salvará a Venezuela, que liberará a Venezuela .

Recuerdo una de sus últimas apariciones durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2012 y me resultan inolvidables: bajo una lluvia intensa, allí a la intemperie, no sólo de la naturaleza, sino de su propio cuerpo, respondiendo a la voluntad increíble de un hombre indudablemente debilitado físicamente que se aferraba a la vida, porque sabía que su país estaba bajo el esquema de un eterno golpismo y que faltaba mucho trecho en el camino para consolidar la revolución, lo vimos sonriendo y cantando.

▲ En enero de 2012, Chávez encabezó una marcha para celebrar la democracia en Venezuela. Foto Ap

¿Cómo no abrevar en las fuentes del heroico pasado, en las luchas de emancipación, en Simón Bolívar, en José Martí, en los hombres todos de la independencia y en sus objetivos, confiscados por el incipiente capitalismo que estaba cimentando el camino hacia el imperio, que hasta hoy sigue manejando los hilos de nuestra dependencia?

Hugo Chávez Frías sabía desde mucho antes de qué se trataba el enemigo a enfrentar. Investigando aquella figura dialécticamente incomparable del Árbol de las tres raíces podemos advertir cómo fue el desarrollo político de ese joven militar, que junto a otros compañeros comenzó a conformar clandestinamente lo que sería el núcleo base de lo que vendría más tarde.

La amistad con Fidel Castro

Chávez había asimilado lo sucedido en América Latina, en la Revolución Cubana y su dirigencia, que respetaba y admiraba, y que nunca se equivocó en la percepción de quién era este verdadero líder popular. El recibimiento del comandante Fidel Castro en su viaje a La Habana en 1994 tejió entre ambos una amistad indestructible. Fue el encuentro que marcaría el futuro de la soñada unidad latinoamericana.

También se inspiraría en figuras como los generales peruanos Juan Velasco Alvarado o el panameño Omar Torrijos, en el héroe dominicano Francisco Caamaño Deño, en Juan Domingo Perón en Argentina, en las coincidencias y diferencias de cada uno de estos procesos.

Todo lo incorporaba con gran sabiduría sin perder la ingenuidad del asombro permanente, que es lo que daba frescura a sus palabras y a la forma en que podía comunicarse con el pueblo abiertamente, sin intermediarios.

Recuperar el pasado de lucha y resistencia de América, desde la conquista española en adelante, era para él uno de los pasos más importantes con un objetivo definido: la emancipación e independencia definitiva. Esto marcaría el carácter emancipatorio del proceso de integración y unidad, que era su mayor obsesión.

Chávez planteó como prioridad la urgencia de la unidad latinoamericana, como el viejo sueño de los patriotas que derrotaron al colonialismo español en diversas batallas en el siglo XIX mediante la unidad de los pueblos y ejércitos, como los que comandaban el venezolano Simón Bolívar y el argentino José de San Martín.

La independencia lograda fue castrada de raíz por Estados Unidos, que entró rápidamente a jugar su juego expansionista, imponiendo formas diversas de colonialismo y neocolonialismo encubierto. La región, bajo hegemonía imperial, fue intervenida a lo largo de todo el siglo XX para impedir que surgieran gobiernos desafiantes, sembrando de dictaduras a América Latina.

Integración latinoamericana

Entender que los organismos de integración, como la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Mercado Común del Sur (Mercosur), están trazados con un criterio emancipatorio que hace la diferencia con lo que es la Unión Europea, tan debilitada hoy. Por eso Venezuela resulta una nación estratégica para la unidad en estas circunstancias.

Las democracias que sucedieron a las dictaduras, al genocidio del siglo XX y dentro del mismo esquema de dominación se planearon en Estados Unidos en 1990, democracias tuteladas bajo el diseño de los diez mandamientos del Consenso de Washington, que llevó al neoliberalismo rampante que asoló, y asola, la región, derivando en un asalto a los estados nacionales, diezmándolos, destruyendo logros sociales, educativos y culturales, acumulados después de largas y cruentas luchas, lo que llevó a las resistencias locales.

Tras el Caracazo reprimido violentamente y que dejó unas mil víctimas fatales y centenares de heridos, cayeron las máscaras de las falsas democracias venezolanas y se pusieron en evidencia los pactos de los partidos de la burguesía que aseguraban la permanencia de un bipartidismo con la exclusión de las mayorías venezolanas.

Esto lleva a entender los planteamientos hechos por Chávez, quien al frente de jóvenes militares, estudiantes y grupos de izquierda encabezó dos años después una rebelión que en nada se parecía a los golpes planeados en Washington. Sus propuestas eran revolucionarias al declarar que los militares se negaban a ser usados para reprimir al pueblo y su programa advertía contra las falsificaciones democráticas, la corrupción reinante, la necesidad de la participación popular y recuperación soberana. Manifiesto cuidadosamente ocultado por los medios masivos de comunicación.

Para Hugo Chávez Frías las ideas de Bolívar, con marcada influencia de la Revolución Francesa, debían ser parte de una verdadera y patriótica tradición militar, que nada tenía que ver con las contrainsurgencias que impuso la dependencia de los ejércitos latinoamericanos del Pentágono estadunidense y que llevaron –en obediencia a doctrinas de seguridad imperiales– a imponer dictaduras en todo el continente en defensa de intereses ajenos, en sujeción colonial.

Para Chávez, la resurrección del pueblo venezolano en el llamado Caracazo recogió de las cenizas las luchas de resistencia tan bien ocultadas en las historias oficiales de nuestros países.

Allí estaba la verdad de Venezuela, en ese pueblo sometido a la marginación y la exclusión.

Después de un periodo de incertidumbre ideológica generada por la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, era casi imposible imaginar que debajo de estos fuegos que parecían un relumbrón circunstancial incubaran las bases de un nuevo socialismo sólo 10 años después.

A partir de la recuperación del Estado venezolano y el nuevo proceso constituyente se producirían cambios en lo interno y en las nuevas relaciones políticas, económicas y sociales.

Un gobierno surgido del voto popular comenzaría a producir transformaciones revolucionarias amparadas por una nueva Constitución aprobada masivamente por el pueblo, imponiendo una legalidad a estas medidas en el marco del sistema capitalista imperante. ¿Cómo producir transformaciones en esas circunstancias sin que estallara la respuesta del poder económico e imperial del que dependía cada uno de nuestros países? Y si se producía la emergencia de ese poder resquebrajado, pero potente, ¿cómo soportar la embestida?

Chávez lo entendió rápidamente, dando pasos precisos, gigantes, tanto a lo interno como a lo externo, cuando aún no habían llegado en esos principios del desafío los gobiernos hermanos, que acompañarían si dudar esa brecha abierta con luces independentistas en el nombre del padre Bolívar .

En 2002, el empuje de su pueblo logró que por primera vez en América Latina y el mundo un golpe de Estado inspirado por Estados Unidos, como se comprobó fehacientemente, fuera derrotado precisamente por ese pueblo y sectores patrióticos y constitucionalistas del ejército. La del 13 de abril de ese año fue una jornada de enorme heroísmo popular.

Venezuela comenzó a existir internacionalmente, se latinoamericanizó rápidamente, como no había sucedido bajo ningún presidente anterior.

Enfrentó Chávez la temprana injerencia de Estados Unidos no sólo en su país, sino en el continente. Su fuerza fue avasalladora en esto y pronto el fuego se extendería a medida que llegaban Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005), gobernantes surgidos, en todos los casos, de las luchas populares contra el neoliberalismo de los años 90.

Nada sería lo mismo y comenzaba un periodo único en América Latina. El escenario regional cambió asombrosamente.