Antes de dar consejos y mostrar simpatías por burocracias doradas que sólo defienden intereses oligárquicos, transformen democráticamente su propio sistema electoral y, con democracia participativa y no representativa .

La lista de intervenciones de ese país en otros es dramáticamente desoladora y extensa y la información de que en esa nación el titular del Ejecutivo no es elegido por el pueblo, sino por el Colegio Electoral refleja esa simpatía, apoyo y beneplácito por órganos electorales autónomos, bien financiados y corporativos de control de la población, de ingeniería social.

Miguel Ángel Guzmán

Ojalá no sean capitales golondrinos, opina

Al parecer, se vislumbran éxodos de inversiones extranjeras a nuestro México, como la marca Tesla, de Elon Musk, y algunos más de la industria automotriz, entre otras ramas industriales. A muchos connacionales parece que les agrada este hecho, en cuanto significa que habría más empleos y quizá buena paga y, por otro lado, se vería un aumento en la captación de impuestos.

Pretendo no ser pesimista, pero entre más inversión extranjera venga, más nos aleja como país para conformar una industria nacional amplia y diversa que sea realmente competitiva y dé mejores resultados en generación de empleos bien remunerados y, además, en cuanto a la madre naturaleza, no perjudique, ideando que se produzcan productos útiles, con valor de uso, y no sólo un lujo presuntuoso. Los capitales golondrinos vienen, multiplican sus ganancias y luego se van.

Luis Langarica Arreola

Reclamo de familiares de desaparecidos hace 41 años en Guatemala

A 24 años de la entrega del informe Memoria del Silencio, donde se narran las atrocidades que cometió el ejército guatemalteco contra población civil desarmada, cuando todos los espacios democráticos se cerraron y no era permitida la libre emisión del pensamiento, se persiguió la inteligencia, estudiantes, profesores, funcionarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala sufrieron el intelicidio.

Una de esas víctimas fue mi hermano, el doctor y sociólogo rural Emil Bustamante, quien fue desaparecido por elementos del ejército un 13 de febrero de 1982 en la Ciudad de Guatemala, desde entonces hemos tocado las puertas donde quizá tenían información de su paradero, pero los hombres de la sinrazón nos la han negado; la esperanza que tenemos es que el Departamento de Estado y la CIA estadunidenses desclasifiquen los archivos donde se sabe hay información de lo ocurrido.

Hoy se cierran los espacios de participación política, se criminaliza a los operadores de justicia, sobre todo a aquellos que han condenado a ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad, y se aleja la posibilidad de que se investigue qué fue de Emil y de los 45 mil detenidos desaparecidos. Son ya 41 años de no olvidar, de no rendirnos en busca de todos ellos.

A los que luchando por un futuro mejor se toparon con la muerte, nunca murieron, porque aquí están con nosotros, ahora, más vivos que nunca (Manolo Vela).

Marylena Bustamante Ortiz