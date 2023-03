Debemos esperar las investigaciones, lo que me consuela es que todos los policías municipales) cumplen con sus exámenes de control y confianza, que es la base para contratar a todos los elementos , refirió.

López Valadez y dos agentes fueron detenidos por los crímenes de Daniela Castro Palacios, Juan Pablo Vargas y Carlos Rocha Anguiano, quienes el 19 de febrero pasado fueron reportados como no localizados. El 24 del mismo mes las autoridades encontraron sus cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad del Escoplo y el día 28 la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al mando policiaco y a dos oficiales.

–¿El director había aprobado la prueba de confianza? –se le preguntó. –Tiene su examen de control. –¿Estaba vinculado a un grupo criminal? –Yo no metería las manos al fuego por nadie.

Tenía 13 años de servicio

Ponce recordó que el director de Seguridad de Romita tenía 13 años de servicio e inició como policía raso. Parecía una persona noble, muy allegada a la sociedad, humilde, sencilla, de buen trato, yo buscaba una persona que no fuera prepotente y egocentrista , refirió.

El edil explicó que a la fecha la seguridad sigue en manos de la policía municipal, pero no descartó que tome el control el mando único que encabezan las fuerzas de seguridad pública del estado.

Las autoridades estatales revelaron que en 40 municipios, incluido Romita, los titulares de Seguridad aprobaron el examen de control y confianza; sólo en cinco demarcaciones no cuentan con la evaluación, lo reprobaron o no son viables para el cargo. El gobierno de Jerécuaro es el único que no ha designado director de dicha dependencia.