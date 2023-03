Nuestras armas hablarán si el gobierno no actúa

Sostuvo que no hay razón humanitaria, no hay cosa que se pueda resolver en este caso, las armas hablarán por nosotros si el gobierno no actúa severamente contra ese grupo delictivo, asesino, que ha matado a 30 personas o más, porque ha agarrado campesinos y los ha desaparecido por la suposición de que eran amistades de gente que no querían políticamente .

El grupo El Machete irrumpió en la cabecera de Pantelhó en julio de 2021 y desde entonces mantiene el control en el municipio, gobernado por un concejo oficial municipal afín.

En esa ocasión el grupo armado incendió casas y vehículos, además saqueó tiendas, retuvo el 26 de julio de 2021 a 19 pobladores acusados de ser sicarios y desde entonces están desaparecidos.

Los familiares de los 19 hombres ausentes han acudido a diversas instancias federales y estatales y realizado marchas y protestas para exigir su localización con vida y castigo a los responsables, sin que hasta la fecha hayan tenido una respuesta positiva.