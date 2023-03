Las organizaciones sindicales buscan relacionar la nueva jornada de protestas con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tras cinco grandes manifestaciones en menos de un mes.

El gobierno francés sigue planteando elevar gradualmente la edad de jubilación hasta situarla en los 64 años –dos por encima de los 62 actuales– y aumentar el periodo de cotización requerido para acceder a la pensión máxima. El texto elimina también los privilegios específicos de ciertos grupos.