▲ El holandés logró la primera pole position de la temporada, con la esperanza de conquistar el circuito de Sakhir, donde no ha podido ganar. Foto Afp

Domingo 5 de marzo de 2023, p. a10

Al mando de los poderosos Red Bull, el holandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez hicieron el 1-2 en la calificación y largarán desde la primera fila en el Gran Premio de Bahréin, con el que abre la temporada 2023 de la Fórmula 1.

“Fue un inicio de semana difícil, pero manejamos las circunstancias y pusimos todo junto para salir bien. Estoy muy contento con to-do el equipo que nos ha dado un auto muy fuerte tanto a Checo como a mí y esperamos capitalizarlo mañana (hoy)”, manifestó un animado holandés al firmar la primera pole de la temporada, en la que busca el tricampeonato.

Estuvo muy cerrada la calificación y no me sentí muy cómodo con el balance, pero este resultado es muy especial para el equipo. Sabíamos que estábamos comprometidos con la puesta a punto para la clasificación, que no era ideal para ir a una vuelta, pero esperamos tener un auto muy fuerte para la carrera , estimó el mexicano, quien supe-ró en los últimos segundos de la sesión al monegasco Charles Leclerc.

Los dos Ferrari, de Leclerc y del español Carlos Sainz, ocuparán la segunda línea de la parrilla en el circuito de Sakhir, mientras el también ibérico Fernando Alonso (Aston Martin) completó el top-5 al término de la clasificación de ayer.

Son realmente rápidos , admitió Sainz sobre los Red Bull, que serán los favoritos en la carrera de este domingo, la cual se disputará en el anochecer bareiní, en condiciones similares respecto a las de la sesión de clasificación.

Leclerc fue el ganador del anterior Gran Premio de Bahréin y confía en poder repetir. Red Bull no vence en Sakhir desde que lo hiciera en 2013 con Sebastian Vettel.

“Creo que estábamos en la lucha por la pole”, valoró el monegasco, satisfecho. Hemos conseguido encontrar un buen ritmo para la vuelta de clasificación, lo que es genial, pero debemos recordar que en carrera parece que estamos un poco por detrás de Red Bull .

Verstappen, en la F1 desde 2015, nunca ha logrado ganar el primer Gran Premio de una temporada y tampoco ha triunfado en Bahréin.