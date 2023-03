Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 5 de marzo de 2023, p. 4

Que se le subestime por su género y edad no es algo que haga mella en el ánimo de la pianista mexicana María Hanneman ni en su propósito de convertirse en una gran concertista.

“He tenido muchas oportunidades, pero sí me han dicho y pasado cosas por ser mujer y, aparte, menor de edad. Hay mucha gente que me dice que no voy a poder y cosas por el estilo, pero lo que hago es no pelarlas (ignorarlas) y seguir adelante”, afirma.

Mis papás siempre me dicen que no haga caso a esas personas, porque quieren molestarme, pero al final no van a lograr ni lastimarme ni hacer que renuncie a la música, porque es lo que quiero hacer y a lo que quiero dedicarme toda mi vida.

La joven intérprete, quien comenzó a estudiar su instrumento a los cuatro años y cuenta con un impresionante palmarés en premios y concursos de renombre mundial, hará una breve pausa en sus estudios de especialización en España para ofrecer un par de presentaciones este mes en México.

El viernes pasado ofreció una de las dos presentaciones (3 y 5) como solista al lado de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), con motivo del Día Internacional de la Mujer, en las que interpreta el Concierto número 23 de Wolfgang Amadeus Mozart, su compositor favorito , bajo la batuta de Grace Echauri, quien participa como directora huésped.