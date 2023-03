También pegaron en una cinta amarilla hojas con las fotografías e información pública de la indagatoria que realiza la Fiscalía General de Justicia de los señalados como responsables de la corrupción inmobiliaria, entre ellas la del ex diputado local del PAN y ex alcalde, Christian Damián von Roehrich, quien se encuentra prófugo.

Les dijeron a los vecinos que sin permiso no se podían instalar , y señaló que los sujetos iban a bordo de una camioneta gris, sin logotipos de la alcaldía, pero son conocidos como Los Lobos; pese a dicha situación, se logró poner la mesa receptora de firmas en la Plaza Victoria, junto a la estación Villa de Cortés de la línea 2 del Metro, por lo que fue un importante avance y participación que concluyó sin incidentes .

Se trató de la primera jornada de recolección de rúbricas en la que los habitantes tenían prevista la instalación de dos mesas receptoras; sin embargo, el integrante del comité promotor y ex coordinador del comité vecinal de la colonia Del Valle 2, Guillermo Meixueiro, denunció que personal de vía pública de la alcaldía, sin identificarse, amedrentó a dos organizadores, por lo que no se colocó el módulo frente a la nave mayor del mercado Portales.

Relección fallida

Los participantes criticaron la democracia institucionalizada del IECM porque hasta el momento no ha emitido los lineamientos ni entregado la aplicación digital que den certeza al ejercicio ciudadano y tampoco ha emitido espots.

La residente y activista María Luisa Rubio dijo que la participación vecinal “es la mejor forma de decir al órgano electoral ‘no nos vas a parar”’, al apremiar a que aprueben reglas claras para evitar impugnaciones.

La residente de la colonia Mixcoac, Josefina Maldonado, aseguró que Taboada “no ha hecho nada y ya es la segunda vez que dirige la alcaldía. Los gobiernos del PAN son lo peor que ha pasado a Benito Juárez con negocios ilícitos, giros negros y hasta narcomenudeo”.

Leonardo Secades, de la colonia Del Valle, dijo que desde hace tres meses pidió que se arreglara un bache en Pilares y Fresas, pero no ha tenido respuesta del alcalde; de Portales Sur, Fernando Castillo, señaló que la alcaldía no atiende las peticiones de pipas, pues no tienen agua potable, al igual que los habitantes de la colonia Nativitas.

A la mesa se acercaron personas procedentes de Tlatelolco, estudiantes de Xochimilco y de Tlalnepantla que querían firmar en apoyo a la realización de la consulta, pero no pudieron al no ser habitantes de la demarcación.