Por ello y con razón se aguardó que semejante ajuste organizacional informático, profundo y estructural pudiera ocurrir en la principal institución de seguridad social durante la 4T, impactando e irradiando –por su peso y presencia– ese esperado ajuste en el sector salud. Lamentablemente, bajo las direcciones de Germán Martínez y Zoé Robledo, ello nunca ocurrió y ni siquiera se pudo apreciar su relevancia.

Antes de laborar en el IMSS, Vázquez se desempeñó en Scotiabank, Grupo Comex, Grupo Elektra y Hewlett Packard y ahora quiere hacer pasar por renovación una licitación (¿cuánto costó?) que dotó al IMSS de nuevos equipos, pero para seguir haciendo exactamente lo mismo. No hay en el horizonte informático del instituto un cambio de paradigma tecnológico o de régimen que sí se expresaría, como quiere Vázquez, en un mejor acercamiento entre los usuarios y el IMSS.

Pero que no ocurriera aún ese urgente ajuste no significa que no pudiera ocurrir en el futuro cercano. Ello dependerá, con mucho, de la calidad de las competencias de los equipos técnico-sanitarios que lleven adelante, después de la jornada electoral de 2024, la continuidad con cambio que ya oferta el naciente Programa 2024-2030 de Morena.

Por los resultados que legará el entero equipo en extenso que participó con AMLO en la actual reorientación de la política nacional de salud, la lección parece ser absolutamente clara: esas competencias técnico-sanitarias no pueden sino provenir del verdadero conocimiento en campo de la realidad institucional del IMSS y del entero sector salud y nunca de precipitadas improvisaciones para cumplir urgentemente el encargo institucional o improvisaciones cuasi-académicas, fundadas más en expectativas téoricas que buscan algún ensayo , sin experiencia probada sobre los desafíos generales e informáticos del sector salud. Todo ello enmarcado, por supuesto, en la fuerza que brinda el trabajo colectivo de equipo y no sólo como promesas de supuestamente brillantes individualidades portadoras de la única verdad. ¡Veremos!

* UAM-Xochimilco