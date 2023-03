1. P

arece que algunos perdieron buena chance para quedarse callados , como dijo una vez un clásico (el presidente francés Jacques Chirac desde las alturas de su prepotencia, pero no sin razón, a la noticia de que Polonia y otros países centroeuropeos, aún en la cola a la Unión Europea, apoyaron a la infame invasión estadunidense a Iraq en 2003). Pienso en el mismo Estados Unidos (EU), concretamente en el secretario de Estado Antony Blinken y sus preocupaciones por la condición de la democracia mexicana (véase el excelente editorial del jueves: bit.ly/3Zy7SLd), hechas no sólo −y como siempre en caso de Washington−, desde las alturas de la prepotencia imperial y al borde del injerencismo, sino desde una posición de un dudoso historial democrático tanto en el exterior como en casa. De verdad, es mejor pensar dos veces antes de decir algo. Allí está la larga lista de intervenciones para sofocar las democracias a lo largo del mundo. Allí está la nada democrática anatomía de su propio sistema electoral y político (Colegio Electoral, el papel de la oligarquía financiera, etcétera). Racismo, exclusión, supresión del voto. O la falta de semejantes preocupaciones, por ejemplo, por la grave situación en Perú tras el golpe de Estado allí, instigado también desde la embajada estadunidense (bit.ly/3Zj2kog). El chiste se cuenta solo.

2. Pensando en el carácter oligárquico de la democracia estadunidense y si alguien ya dijo golpe −también en tenor de la vieja broma de ¿por qué no hay golpes de Estado en Washington?: porque allí no hay una embajada estadunidense... − uno nunca debería de cansarse de recodar que por poco casi hubo uno. En 1933 el llamado “ Business Plot” ( Complot del Negocio ) apuntaba a derrocar el gobierno de Franklin D. Roosevelt (FDR) con su odiado en los círculos empresariales New Deal – ¡el socialismo! − y remplazarlo con la dictadura fascista al estilo de Hitler y Mussolini, muy populares en los círculos de poder en EU de aquel entonces (sic). Los conspiradores (Rockefeller, Mellon, Pew, JP Morgan, du Pont et al) querían usar para ello a los veteranos de la Primera Guerra, la mayoría desempleados (la denominada Bonus Army). Los iba a liderar el general retirado de los marines Smedley Butler, una vez un exitoso pistolero del capitalismo , como él decía, ejecutor de planes imperiales y empresariales de EU dedicado al saqueo en beneficio de los bancos y las petroleras: en Cuba, Filipinas, China, América Central y el Caribe o en la toma de Veracruz, ésta en 1914.