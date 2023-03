Indicó que éste es un asunto politiquero y que su gobierno esperará a que se resuelvan los procesos legales correspondientes y a partir de ello analizará si corresponde o no tomar la decisión al respecto.

Cuando se le inquirió que aun cuando hay elementos para afirmar que hubo plagio y no pasa nada, el mandatario reviró: No, como no pasó nada cuando se robó (Felipe) Calderón la Presidencia, o sea, no dijeron nada. Hubo un gran plagio, porque se robaron la Presidencia de México y no se quejó nadie .

Explicó que el caso se ventiló cuando la ministra Esquivel aspiraba a ser presidenta de la SCJN. Fue en ese contexto que un miembro del grupo de intelectuales orgánicos manejados por Krauze suelta (el asunto), de acuerdo con otros, a lo mejor sus rivales, los que consideraban que podrían perder y que de esa manera hacían a un lado a la candidata, y se suben todos y de esa manera se vuelven paladines de la honestidad, en contra del plagio, del robo , afirmó. Así está este asunto, muy manejado de acuerdo a intereses .

López Obrador también fue cuestionado sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora a la SCJN, confirmó que estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y agregó que el ex ministro podría ser indagado en México.