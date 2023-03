–No, no. El Poder Judicial lo puede hacer, dice: ‘Este artículo lo invalido’, pero no significa invalidar la ley en su conjunto. Es más, así lo tienen que hacer, tienen que ver artículo por artículo, pero el asunto no es ese, pues, es el pretexto –aseveró.

Afirmó que en caso de que las modificaciones electorales afecten las garantías de la ciudadanía deben revertirse. Todo aquello que se piense que va a limitar los derechos ciudadanos se quita, no hay ningún problema, nosotros consideramos que no afecta .

La diferencia entre un escritor y un dirigente político –dijo– es que el primero no debe repetirse, mientras el segundo sí. “Su función es hacer consciencia, es una misión pedagógica. Porque sólo así, cambiando la mentalidad del pueblo, es que se pueden lograr las transformaciones. Hay veces que se dan revoluciones y la gente sigue pensando igual (…) Por eso lo más importante de todo es que se esté creando consciencia de manera masiva para que no dependa de un dirigente, de un grupo, de una vanguardia, sino que todo el pueblo esté informado, esté consciente y que no sea susceptible de manipulación. Esa es la revolución de las conciencias, eso es lo más importante de todo”.

Al asegurar que la reforma electoral no limita los derechos ciudadanos, sino que, por el contrario, fortalece la democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que se encargará de seguir informando para crear consciencia masiva y que la transformación no dependa de un solo líder, sino de todo el pueblo informado.

Transformar, no transar

¿Ustedes creen que no podríamos llegar a un acuerdo con los del consejo del INE o con los del Tribunal Electoral o con los del Poder Judicial? Claro, pero no queremos transar, queremos transformar; si no, esto no cambia .

Consideró que las impugnaciones son un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia; al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto al pueblo los aparatos burocráticos .

López Obrador indicó que quienes hoy hipócritamente se oponen al plan B no dijeron nada cuando los regímenes neoliberales aprobaron reformas en perjuicio de la ciudadanía, ni se opusieron al fraude electoral de 2006, ni a los bajos salarios y a ninguna otra política negativa para el país.

Ante las preguntas de que los argumentos contra la reforma aseguran que el organismo electoral perdería autonomía, el mandatario respondió: A nosotros nos hicieron fraude y ya no dependía el IFE del gobierno, supuestamente .

Como parte de su labor para generar consciencia, pidió que se transmitieran tres audios, que evidencian cómo la ex dirigente del SNTE Elba Esther Gordillo y el ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Vicente Fox, Pedro Cerisola, operaron ante el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández para obtener apoyo en la elección de 2006 al candidato del PAN, Felipe Calderón; y uno más con una charla telefónica en la que presidente del INE tuvo comentarios racistas hacia un líder indígena.