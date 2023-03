En su batalla , y más allá del profundo dolor que le provoca la salida de Edmundo Jacobo, el (aún) consejero presidente, en su calidad de merolico, ha soltado todo tipo de histéricos calificativos en contra del plan B, con coro mediático, entre los que destacan: arbitrario, ilegal, tiránico, autoritario, viola el orden constitucional, afectación mayúscula a la vida democrática, está enraizado en rencores y fobias del pasado, dinamita el edificio democrático, está mal hecho, es inconstitucional, promueve una mayoría tiránica, autoritaria, viola la autonomía del INE, lo destaza y lo que se acumule. ¡Ufff!, no cabe duda de que duele perder el hueso.

Edmundo Jacobo le agarró cariño al hueso, al igual que el cruzado, quien en su batalla priorizó, junto con su amado compañero de pandilla, la reinstalación del ahora ex secretario ejecutivo del INE, para lo cual interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio urgente . Lo propio hizo el ahora desempleado, en reclamo de mis derechos individuales .

Además, se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación, mediante la cual, por primera vez, se regula que haya solamente un organismo encargado de resolver las objeciones que se presenten en un proceso electoral.

No es cierto que se le quiten facultades al INE o al Tribunal Electoral; por el contrario, desaparecen las que tenían las juntas y vocalías locales y se concentran en un solo procedimiento sancionador, regulado por la dirección respectiva del propio Instituto.

La reforma pone fin a la burocracia dorada del INE, se suprimen privilegios, se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos específicos: contingencias laborales y administración de los inmuebles, que están en la opacidad (nadie sabe cuál es el capital que administran).

No hay, como dicen algunos trasnochados, despido de aproximadamente 8 mil trabajadores; lo que sí, se reduce sustancialmente el número de vocales de las juntas locales y de las juntas distritales, que durante 365 días del año gozan hoy de una beca sustantiva, aunque no haya proceso electoral, amén de seguro de gastos médicos y otras prestaciones administrativas.

Falso que se ponga en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos. A todos los académicos que dicen que ya no se iban a poder hacer conteos rápidos, que esto es una mentira; éstos no los realiza el INE, sino empresas que contrata el instituto .

Se termina con la entrega de prebendas por monedero electrónico, por tarjeta de prepago, porque ya todas ellas quedan penalizadas. Además, obviamente, la credencial de elector no desaparece.

