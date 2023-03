B

erta Cáceres y Francesca Gargallo se fueron en marzo, la primera asesinada en 2016 por los directivos de la empresa DESA, constructora de la hidroeléctrica Agua Zarca, en el contexto de su defensa del río Gualcarque. La segunda, feminista, traductora, poeta, novelista y activista, por un cáncer que no se la llevó vencida, hace apenas un año.

Berta y Francesca representan el marzo violeta, el que saldrá de nuevo a las calles este 8 de marzo, el que exige no más feminicidios, acosos, desapariciones, violaciones, despojos ni impunidades. El marzo violeta que no tiene reposo, porque los feminicidas no descansan y en México siguen asesinando a un promedio de 12 mujeres al día.