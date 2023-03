Reprocha postura de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados

L

lama mucho la atención que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados cuestione al presidente Andrés Manuel López Obrador por criticar, a su vez, a jueces y magistrados por haber liberado recientemente a integrantes del crimen organizado u otorgar amparo a Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de corrupción y de tener vínculos con organizaciones criminales, o por liberar cuentas millonarias de personas ligadas a Genaro García Luna, juzgado hace unos días por autoridades de Estados Unidos.

Y llama la atención esa crítica de la barra, porque esa organización de letrados no quiere ver más allá de sus intereses y se niega a ver el grave daño que esos togados ocasionan a todos los mexicanos con sus resoluciones.

El Presidente sí ve la estulticia, y a nombre de los que habitamos este país protesta ante esa infamia de liberaciones, de poner en la calle nuevamente a gente que día a día ocasiona un profundo dolor a nuestro querido México.

José Lavanderos

Militares a proceso es buena señal, opina

El proceso a que se hallan sometidos cuatro militares por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo es señal inequívoca de que vivimos nuevos tiempos, en los que se busca la justicia: los militares, igual que cualquier individuo, deben responder por sus actos y, en caso de resultar responsables, purgar la pena a que se hagan acreedores. Este hecho es alentador y da idea de que la Cuarta Trasformación es eso precisamente: cambios radicales: de la impunidad que solía haber a una verdadera e igualitaria impartición de justicia.

¡Mexicanos, congratulémonos de ello, y adelante con los cambios para bien de nuestra nación!

Benjamín Cortés V.

Repudia la llegada al país de la empresa de Elon Musk

Difiero de quienes celebran la anunciada planta de la empresa Tesla en México. Me permito poner el nombre entre comillas, ya que Elon Musk no puede ser personaje más opuesto al extraordinario inventor, ingeniero y filántropo que fue Nikola Tesla, cuyo nombre es usado inapropiadamente por la multimillonaria compañía, porque en su tiempo él se opuso a la doctrina de la gran mercantilización de la inventiva humana y los logros tecnológicos, postura que ciertamente no compartía su empleador estadunidense, el apropiador y patentador de más de un par de inventos de sus contemporáneos y cuestionablemente legitimado por la historia oficial, Thomas Alva Edison.

Es desconcertante que el presidente López Obrador, después de condenar repetida y admirablemente al gobierno golpista y asesino de Dina Boluarte en Perú y que haya dado asilo en 2019 a Evo Morales tras sufrir la misma embestida ultraderechista de las hegemonías de saqueo, no cuestione en ningún momento el perfil ideológico de Musk, quien públicamente manifestó en Twitter, en julio de 2020, que se darán los golpes de Estado a quien él guste , con relación al litio de las naciones latinoamericanas, y ha hecho patente su intolerancia y postura fascista respecto a cualquier indicio de unión laboral/sindical en su empresa.

El Presidente se ha enfocado sólo en el aspecto logístico/ambiental –el cuidado del agua de Nuevo León– para mantener abierta la puerta grande a la inversión, sin factorizar la faceta siniestra del magnate sudafricano progolpista, abyecto defensor del neoliberalismo más individualista, fabricante de productos enfocados en las élites, carente de una mínima conciencia o respeto a los pueblos de América Latina, y cuya única lealtad identitaria es la que se encuentra impresa en los dólares y los euros.