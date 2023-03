Señalaron que el sistema de gobierno de las comunidades indígenas se sustenta en los usos y y costumbres, pero existen prácticas que no son correctas, por lo que deben ser erradicadas, como la venta de niñas o matrimonios forzados, que ahora serán castigados y la comunidad será desconocida por el sistema comunitario.

Acapulco, Gro., Consejeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) presentaron a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el nuevo reglamento de autogobierno con cual se rigen, donde se establecen, entre otros puntos, que la persona o el principal que permitan la venta o el matrimonio no consentido de niñas serán castigados, y la comunidad será desconocida por el sistema comunitario.

Pidieron al Congreso local reconocer el derecho constitucional de los pueblos indígenas a regir su actuación conforme a sus formas de organización social, las cuales no sólo tienen que ver con seguridad, sino con sistemas normativos, justicia comunitaria, así como con la propiedad ancestral de los territorios y recursos naturales de las tierras que habitan desde mucho tiempo antes de la Conquista.

En conferencia en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAG, consejeros de la policía comunitaria señalaron que el surgimiento de otros grupos de policías civiles y autodefensas en el estado, que no están ligados a procesos comunitarios, afecta la imagen de su grupo, pues su actuar no es transparente, provocan violencia y no existe la información suficiente acerca de su formación y funcionamiento.

El consejero regional de la CRAC-PC, Rolando Bahena Cruz, señaló que con el paso de los años han surgido otros grupos de policías civiles que han causado más problemas que beneficios.