Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Sábado 4 de marzo de 2023, p. 20

Tesla no recibió ningún estímulo fiscal para instalar su gigaplanta en Nuevo León, dio a conocer Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tesla vino a la secretaría de Hacienda y nos dijo categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal más allá de los que ellos ya tienen a la vista que son los que tiene México , indicó el secretario en conferencia luego de su participación en la 31 Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, y apuntó que los incentivos que ofrece el país son muy buenos .

Para una actividad exportadora tener tasa 0 de exportación es recibir toda la devolución del 16 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) por la parte del costo que tiene el origen interno, la parte del costo de origen externo es una importación, pero nosotros, con esa tasa 0 de IVA más el hecho de tener firmado el tratado de libre comercio que incluye 50 países para Tesla fue suficiente razón para no estar hablándonos de incentivos , dijo.

También detalló que la línea de baterías no estaba en su idea original y fue secundaria a sugerencia del gobierno mexicano y cuando llevaron esta idea a Hacienda solicitaron igualar lo que ofrece la Ley de Reducción de Inflación en Estados Unidos , pero al no tener esa legislación no es posible una igualación, fuimos muy claros y seguiremos siendo claros .

Ramírez de la O aclaró que no se reunió con Elon Musk, pero tuvo un acercamiento con el encargado del proyecto en México.