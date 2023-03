Hay sentimientos encontrados en el timonel al lamentar que México, pese a tener mayor inversión e infraestructura, no participará por segunda ocasión consecutiva en la Copa. Sin embargo, hay un atisbo de júbilo por la hazaña con Panamá.

Debemos entender que no sólo México ha crecido en el futbol femenil, también lo han hecho, ha su manera, otros países de la región a los cuales se les debe enfrentar con seriedad, eso tienen que entender las jugadoras , dijo en entrevista con La Jornada.

Aun cuando tiene un menor apoyo, el futbol centroamericano en la categoría femenil no se puede demeritar, señaló el técnico Ignacio Quintana, quien será el único representante de México en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 al conseguir el primer pase para Panamá al certamen.

Quintana se convirtió en el segundo técnico mexicano que disputará un Mundial de mujeres, después de Leonardo Cuéllar, quien estuvo al frente del Tricolor desde 1998 hasta 2016.

Sin embargo, no considera que está un paso adelante de compatriotas como Mónica Vergara, quien no pudo clasificar con México en el pasado Premundial, o de otros entrenadores que han sido parte de la Liga Mx Femenil. Tengo amigos que son referentes en la categoría y de quienes aprendo. Ahora disfruto del éxito, pero ya me tocará sufrir. El futbol es como una montaña rusa .

Reconoció que ahora tiene una mayor responsabilidad como uno de los pocos mexicanos que se han arriesgado a salir del país para trabajar en el sector femenil.

Siempre he preferido tener un perfil bajo, pero ahora los reflectores están sobre mí. Estoy orgulloso de mi nacionalidad y de apoyar en el crecimiento de una región. Tengo una gran responsabilidad, pues un país extranjero confía en mí.