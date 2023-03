Fue un comienzo difícil. En la primera práctica no pudimos lograr el balance correcto, lo cual fue un poco extraño ya que no experimentamos esto en las pruebas. En la FP2, las vueltas en tandas cortas no fueron tan malas y el coche se sintió un poco más conectado y, con las largas, el ritmo fue bueno , explicó Verstappen, quien nunca ha ganado en Bahréin. Sabemos que tenemos un auto competitivo, sólo se trata de juntar todas las piezas .

Por detrás de Alonso y los Red Bull, el cuarto más rápido fue el monegasco de Ferrari Charles Leclerc, superando a un sorprendente Nico Hulkenberg, el alemán que retorna a la F1 con el equipo Haas.

Los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell fueron octavo y decimotercero, respectivamente.