Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Sábado 4 de marzo de 2023, p. 3

Una desgracia familiar surtió un efecto dominó en la vida de Jacinto Licea, histórico entrenador de futbol americano en México, quien cumplió 100 años de edad el 27 de enero. Los nueve títulos que tiene como head coach en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no serían parte de su vida, revela, si su padre no hubiera aceptado la petición que le hizo Lázaro Cárdenas.

El general, en ese entonces gobernador de Michoacán (1928-1932), pidió a su progenitor entregar un salvoconducto a un grupo de rebeldes cristeros que se negaban a deponer las armas en Chinicuila del Oro, hoy día Villa Victoria, pueblito enclavado en las montañas del norte de Michoacán.

En el área donde vivíamos quedaba un grupo de guerrilleros. De los últimos en el movimiento cristero. El cabecilla que los dirigía ya no quería pelear; entonces, necesitaba un salvoconducto para acabar con el conflicto armado. Por ello, Cárdenas fue a hablar con la gente del pueblo , comentó a La Jornada el doctor Jacinto Licea.

El miedo que le tenían los lugareños al sacerdote local era tal que nadie aceptó ser el mensajero del gobernador. En Chinicuila nadie quería problemas.

“Todos le sacateaban”

“Todos le sacateaban”, recordó el coach. El único que sacó el pecho y se envalentonó fue el señor Benigno. El padre de Jacinto aceptó entre-gar el indulto bajo una condición.

Mire, señor Cárdenas, lo único que le pido es que si no regreso se encargue de mi familia , fueron las palabras de su progenitor a principios de la época de los años 30; su hijo las rememoró como si se las hubiera dicho ayer.

Benigno, quien se dedicaba a las labores del campo, nunca volvió. Lo fusilaron, lo envolvieron en un petate y lo aventaron al río.

La desgracia familiar fue el inicio de la historia de éxito de Jacinto.

Años después, el general Cárdenas, quien fundó el IPN en 1936, cumplió cabalmente su palabra y apoyó a la familia Licea, en ese momento conformada por 16 hijos. Los trajo a la Ciudad de México, adonde Jacinto Licea arribó a los ocho años; su destino con el deporte de las tacleadas estaba cerca de cristalizarse.

Don Jacinto no usa bastón y camina con paso firme en su casa, recorre el área en la que se exhiben sus logros y recuerdos; los muestra con orgullo, pero hay uno en particular que resalta por encima del resto. Es el retrato enmarcado de sus padres en blanco y negro, y lo señala con honra. Más adelante, con la mirada puesta en el tiempo, asimila en la comodidad de su sala: Definitivamente no estaríamos conversando de futbol americano si no le hubiera pasado esto a mi papá , admitió.

Jacinto y su hermanos fueron instalados en un internado capitalino que lleva por nombre Los Hijos del Éjército. En la secundaria Rafael Dondé, un espigado joven tuvo su primer contacto en una escuela del Politécnico. También fue su primer acercamiento con el americano.