Doy brincos en mi butaca. Desfilan en la gran pantalla de la Cineteca Nacional (donde se exhibe este filme, además de en circuitos comerciales) los grandes temas de la reflexión musical, los que suele abordar cada semana el Disquero, donde he sostenido (bemol, je) que son mejores los ensayos que los conciertos, porque es, precisamente, donde aprendemos más, donde el director de orquesta, o mejor: la directora, descubre los grandes secretos de la vida, que es lo que encierra en realidad la música.

–Dicen que ustedes, los directores de orquesta, no son más que un cronómetro humano –reta el reportero.

La siguiente escena es la entrada al escenario, previo intenso clímax de Un actor se prepara, de Lydia Tár / Cate Blanchett, quien se sienta en un cómodo sillón frente a un público selecto y frente a un personaje de la vida real: Adan Gopnik, una de las plumas estelares de la máxima publicación periódica de cultura en el planeta: The New Yorker. Las preguntas del reportero especializado, Gopnik, son la columna vertebral del filme: ¿Cuál es la naturaleza de la música?, equivalente a preguntar: ¿Cuál es el sentido de la existencia?

El filme Tár es una lección de música. Durante 158 minutos solamente se habla de música. Vaya, hubo un momento en que me alarmé: ¡qué desconsiderado el director!, ¡mira que hablar en términos de musicología, realizar profundos análisis técnicos, disertar sobre el arte sonoro como sólo hacen los expertos, los directores de orquesta, los instrumentistas, los que escribimos sobre música, y durante tantísimo tiempo! ¿Y el público?

Lydia Tár hace gala de su arte: la inteligencia. Porque si algo sucede en el podio cuando un ser humano blande una batuta ante una orquesta y el público, estamos frente al espectáculo de la inteligencia y de los sentidos.

–El sentido de la música –responde Lydia Tár al reportero de The New Yorker–, consiste en el estado del alma en que te coloca, en hacerte sentir bien, en entablar una comunicación de la inteligencia, del alma y de las emociones. Eso me enseñó mi mentor, Leonard Bernstein –comparte la maestra con el reportero–: la música es el cómo te sientes, el cómo piensas, el cómo eres.

En aras del espacio, me limitaré a decir que las respuestas de Lydia Tár en esta larga entrevista en público son las claves de todo el filme. Cuando el reportero aborda el tema las mujeres en la música , Lydia nos encandila:

–Bueno –dice ella– no soy la única, somos varias. Está Marin Aslop, Nathalie Stutzmann, Antonia Brico…

Cuando desde mi butaca veo a Lydia Tár / Cate Blanchett pronunciar el nombre de Antonia Brico, pego un brinco de felicidad. Comprendo entonces: el filme Tár es un homenaje monumental a Antonia Brico. En la vida real, Antonia Brico (1902-1989) fue la primera mujer que dirigió a la Filarmónica de Berlín y a la Filarmónica de Nueva York… Pero la nota triste –ataja Tár– es que sólo lo hizo como directora invitada, no como titular.

En el filme, Cate Blanchett / Lydia Tár es la primera mujer en dirigir, como titular, a la Filarmónica de Berlín y a la Filarmónica de Nueva York, las dos más importantes en el mundo. El nudo dramático tiende un paralelo con el ninguneo a las mujeres y en particular al que padeció la directora de orquesta Antonia Brico, en una serie de vicisitudes que no les cuento porque DEBEN ver la película y que constituyen el nudo dramático que toda obra escénica necesita.

Sí puedo contar que Lydia Tár hace uso del mayor gesto de la inteligencia, la ironía, y su correspondiente: la sonrisa. Para enfatizar su discurso sobre el uso de la batuta, responde que su invención duró un día: un bastón que utilizó Jean-Baptiste Lully (1632-1657) para marcar el compás a la orquesta golpeando fuertemente ese bastón contra el piso, pero, sonríe Lydia Tár, un día se clavó el bastón en un pie y murió por gangrena.

Las trivias musicales van de la exquisitez a la ligereza. Por ejemplo, cuando la directora de orquesta Lydia Tár sufre acoso y grilla laboral suele salir a correr o bien se pone unos guantes de box y golpea un saco. Si ponemos atención, escucharemos: los golpes de sus puños contra el punching bag ¡son las primeras notas de la Sinfonía Cuarenta de Mozart!

También hay trivias para cinéfilos: Cuando Lydia Tár / Cate Blanchett viaja en una lancha en un río, propone: hace calor, ¿y si nos damos un chapuzón? Aquí no, mejor en la cascada, responde el adolescente al frente de la embarcación, ¿está contaminada el agua del río? No, el problema es que hay cocodrilos, se escaparon de una película de Marlon Brando , con lo cual podemos deducir: Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, ¿estamos en un río en Vietnam? ¿El filme de Marlon Brando de donde se escaparon los cocodrilos, es Apocalypse Now?

Vean, disfruten el filme Tár. En las plataformas digitales hay un par de playlists que aparecen como soundtrack , y la experiencia es interesante porque vienen obras completas de la compositora islandesa Hildur Guonadóttir, autora de la música para este filme, Tár, y ganadora del Óscar por la música que escribió para la película El Guasón, apuesta que ganó en aquel entonces el Disquero. Guonadóttir es violonchelista en la vida real, como es también la actriz Sophie Kauer, quien en la vida real y en el filme toca el violonchelo.

La mejor opción de escucha antes y después de ver Tár es escuchar la grabación discográfica de la Quinta Sinfonía de Mahler dirigida por Leonard Bernstein, quien, nos hace notar Cate Blanchett / Lydia Tár, hace durar ¡12 minutos! el Adagietto de la Quinta de Mahler cuando el resto de los directores lo hacen solamente en cinco; yo lo hago en siete , sonríe Lydia Tár mientras ondea su mano derecha para… exacto: detener el tiempo.

