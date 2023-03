Que nos muestren esas tecnologías, que se hagan pruebas de campo, y ver el resultado que se tiene. Porque por otro lado está el reto de aumentar la producción de alimentos. Además, señaló, aún está en discusión si el glifosato causa o no daños a la salud, y todo debe ser basado en evidencia científica, no en especulaciones o ideologías.

Consideró que el conflicto tiene que ver con que Estados Unidos reconozca que hay una duda de si los transgénicos causan o no daños a la salud, aunque ese país ha tenido por casi 30 años estudios e investigaciones sobre el tema, y no hay evidencia científica de que a alguien le cause daño o haya fallecido por ese consumo. Ojalá no se llegue a un panel de controversias .

Explicó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) plantea primero una consulta, Estados Unidos posiblemente la solicitará para que México dé los argumentos, pero si no es satisfactoria, pensaremos en que se vaya a un panel de controversias, con repercusiones negativas al sector y al país ante la imposición de posibles aranceles a productos que se exportan de ese país .

Por otro lado, sostuvo que, a pesar de las contingencias que se vivieron en 2022 con el tema del aumento del precio de los fertilizantes, de los energéticos, la sequía que todavía seguirá este año, el campo ha seguido avanzando.