En ese periodo –2006 a 2014–, promovió una querella por operaciones con recursos de procedencia ilícita asociadas a funcionarios públicos, otra en 2007, otra en 2010, una más en 2013 y la última en 2014. El área de inteligencia, concepto bajo el que se promovió la Policía Federal legada por Felipe Calderón y García Luna, no tuvo mayor protagonismo para dar seguimiento financiero a la guerra contra el narcotráfico que se desplegó en las calles.

De acuerdo con la UIF, hacia 2015 se presentaron siete denuncias en las que se involucró a ex funcionarios públicos, y en el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 18 más.

En la actual administración, entre los sujetos que figuran en las 217 denuncias mencionadas se encuentran el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, el ex presidente Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna, el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social.