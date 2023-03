Está actuando la Secretaría de la Defensa. Primero, que el secretario (Luis Cresencio Sandoval) solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso es bueno. Segundo, que no hay impunidad para nadie, no se permite la violación de los derechos humanos en nuestro gobierno y que se tiene que hacer la investigación, incluso ya se está procediendo, de acuerdo con la disciplina militar .

En la mañanera se le planteó al mandatario que en redes sociales hay usuarios que afirman que las víctimas eran presuntos miembros del crimen organizado. Eso no importa, respondió, pues “ya no estamos en el tiempo de ‘mátalos en caliente’. ¡Eso no!”

El titular del Poder Ejecutivo sostuvo que, como parte de la actuación sobre este caso, la Sedena evalúa el apego que tuvieron o no los soldados involucrados al reglamento castrense sobre el uso de la fuerza y la disciplina.

Descartó que hubiera sido sembrada una pregunta que se le hiciera sobre el tema en la mañanera del miércoles y que incluyó señalamientos sobre una posible relación con el crimen organizado del director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.

Un periodista que se apega a la verdad y que hace su trabajo con profesionalismo , dijo sobre quien hizo la pregunta, “pues tiene riesgos, como todos tenemos riesgos, pero no es que haya venido por consigna a decirnos: ‘Este señor de derechos humanos protege a los narcotraficantes’. No, no, eso sale, porque todo sale. Es que ya no hay impunidad, ya la vida pública es cada vez más pública, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Miren cómo estaba lo de (Genaro) García Luna todo tapado, y ya. Y está empezando todavía, pero, digo, ya comenzó el destape”.

El miércoles pasado, en su primera reacción a los hechos, López Obrador aseguró que si los militares resultan responsables serán sancionados.