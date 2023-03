“A mí me tocó proponer a cuatro. No me fue muy bien que digamos, porque mi propósito era, lo pensé: ‘no voy a enviar una iniciativa (constitucional) porque se debe de respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo proponer cuatro de 11 (candidatos a ministros) y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo, aunque no es fácil, la renovación’. No pude, me equivoqué con los que propuse; no todos, desde luego.”

Consideró que el CJF podría emprender esta reforma, pero lamentó que no hace nada; está ahí de florero, de adorno. ¿Qué juez ha sido juzgado? Deben de ser como mil 500 o 2 mil. ¿Qué magistrados?

Subrayó que tocará al próximo gobierno promover la renovación de ese poder, por lo que confió en que en las elecciones de 2024 haya una mayoría calificada en el Congreso afín al nuevo Ejecutivo.

En la conferencia de Palacio Nacional, también dijo desconocer si hay alguna investigación de la Fiscalía General de la República contra el ex presidente Felipe Calderón, a raíz de que el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.