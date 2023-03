En esos mismos tres años la economía mexicana apenas ha logrado recuperarse del golpe que implicó la pandemia, en 2020 se desplomó 8.3 por ciento, a un nivel no visto en nueve décadas; el PIB per cápita –un indicador básico de la distribución de la riqueza generada en el país– acumulaba un revés de 2.3 por ciento entre los cierres de 2019 y 2022, y los ingresos laborales en cuatro de cada 10 familias son insuficientes para adquirir una canasta de alimentos, de acuerdo con información oficial.

Pese a que entre 2018 y 2020 hubo un aumento significativo en el gasto en desarrollo social, esto no ha impedido que aumenten carencias fundamentales de la población (...) Quizá la pandemia ha tenido un papel que jugar, sin embargo, no se puede atribuir a ella el problema central, sino a que la asignación de los recursos de los programas sociales se ha ido sesgando cada vez más hacia la población que no es pobre , comentó sobre el reporte de Coneval Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social en el CEEY.

Axel González Gómez, investigador de México, ¿cómo vamos?, explica que en esta administración se han logrado avances importantes en materia de empleo, particularmente con la recuperación del salario mínimo y las reformas laborales, sobre todo para regular la subcontratación. El gran ausente siempre ha sido un programa insignia desde la política social que busque atender la mayor situación de desventaja a la que se están enfrentado los hogares de menores ingresos en el país , complementa.

Hasta el cierre del año pasado, la pobreza laboral reportada por el Coneval alcanzó 38.5 por ciento, un dato que no dista del 38.9 por ciento de la población que no pudo comprar una canasta de alimentos con su sueldo al cierre de 2019, antes de la crisis por coronavirus que en sus primeros meses provocó la salida de más de 12 millones de personas de la fuerza de trabajo –sobre todo mujeres que fueron responsabilizadas de trabajos domésticos no remunerados–, éxodo que no se logró compensar sino hasta un año después, durante el segundo trimestre de 2021.

En los vaivenes del mercado laboral, la masa salarial –el monto de sumar todas las remuneraciones que reciben los trabajadores en México– aumentó 8.14 por ciento desde comienzos de 2020 y hasta septiembre del año pasado. Mientras tanto, las remesas se volvieron un pulmón para el consumo desde que dio inicio la pandemia, en parte porque los trabajadores mexicanos en Estados Unidos hicieron algunas de las actividades esenciales y porque algunos recibieron los apoyos que dio el gobierno de ese país (https://bit.ly/3IUhXfY).

Con el impulso de ambas tendencias, en tres años completos, de enero de 2020 a diciembre de 2022, ingresaron 150 mil 687 millones de dólares a México en remesas. Un monto que creció 50 por ciento respecto al trienio de 2017 a 2019 y se colocó por encima de otras fuentes de divisas, como la inversión extranjera directa.

Si bien la actual administración ha apostado por una recuperación del salario mínimo que beneficia a la población que menos gana, en el último año y medio se ha registrado un contexto inflacionario muy preocupante , advierte González Gómez. De acuerdo con el Inegi, la inflación acumulada desde 2020 es de 20.2 por ciento, pero en alimentos escala a 33.1 por ciento.

El gobierno federal ha buscado contener dichos incrementos con el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que se centra en subsidios a los combustibles y el control en el precio de algunos productos, y el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), que amplía sus medidas a subsidios arancelarios, con el objetivo de reducir los costos de las empresas para que lo trasladen al consumidor.

González Gómez subraya que tanto el Pacic como el Apecic hacen parte de “un plan incompleto (…). Sigue siendo necesario, desde la política social, la implementación de un programa realmente focalizado para atender a los hogares de menores ingresos en un contexto inflacionario tan persistente como el que hemos observado desde la segunda mitad de 2021”.