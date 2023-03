E

n 1959 se grabaron cuatro discos que cambiaron la historia de la música para siempre: el primero, Kind of Blue, de Miles Davis (1926-19991), el disco de jazz más vendido de la historia y en el que el trompetista lleva al extremo su prodigioso lirismo y su personal estilo interpretativo. En el estudio se reunieron en dos sesiones de grabación cuatro grandes: John Coltrane, Julian Adderley, Paul Chambers y Bill Evans. El álbum es el referente del jazz modal y creó una nueva forma de improvisar, pues ninguno de los temas había sido ensayado antes de entrar a grabar al estudio.

El segundo es Time Out, del pianista Dave Brubeck (1920-2012), también con ventas millonarias. A quien supo integrar el jazz con la música clásica y ritmos de otros países, no faltaron los que intentaron restarle méritos so pretexto de que se apropiaba de la música de los afroestadunidenses para complacer con sus composiciones a la mayoría blanca. Al contrario, siempre estuvo en favor de los derechos civiles, en especial contra la segregación racial.

El tercero es Mingus Ah UM, del contrabajista Charles Mingus (1922-1979), a quien muchos consideran el iniciador de la Tercera Corriente, al fusionar la tradición jazzística (incluso gospel) con el legado cultural europeo. Uno de los temas del disco, Goodbye Pork Pie Hat, lo compuso en homenaje a Lester Young, y Fables of Faubus, lo dedicó al racista gobernador de Arkansas Orval Faubus, quien se opuso a la integración de negros y blancos en las escuelas.