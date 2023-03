E

n Pobreza y estratificación social, PES (1994), que fue la primera aplicación publicada del MMIP-VM (variante mejorada del Método de Medición Integrada de la Pobreza), del cual narré –entrega del 24/02/23– la discusión metodológica sobre la incorporación de la dimensión tiempo (T) en el MMIP, no se pudo lograr tal incorporación porque el Censo de Población de 1990 no capturó datos sobre el uso del tiempo (ni siquiera para trabajo). Por ello, el MMIP ahí aplicado sólo incluyó NBI (necesidades básicas insatisfechas) y LP o pobreza de ingresos. A la combinación de ambas le he llamado –igual que a la versión que sí incluye el T– MMIP-VM (p. ej. en los capítulos 12, 13 y 14 de Pobreza, condiciones de vida y salud en la Ciudad de México, coordinado por M. Schteingart, Colmex, 1997). En cambio, en PES le llamé calidad de la vida (CALVIDA) y, al añadirle la dimensión de cantidad de la vida (CANTVIDA), que constituye otra manera de incorporar la dimensión T en el estudio de la pobreza, y al combinar multiplicativamente CALVIDA y CANTVIDA relativa (haciendo la TS de la clase alta urbana igual a 1.00), obtuve lo que llamé CALVIDA VITAL (véase cuadro con cálculos de 1990). Al método aplicado le llamé Método de Medición Integrada de la Calidad y la Cantidad de la Vida (MMICCAV). Con base en preguntas censales a las mujeres sobre hijos nacidos vivos y sobrevivientes, se calcularon dos cocientes: sobrevivientes/nacidos-vivos (SV/NV) y no-SV/NV, para las madres clasificadas en los seis estratos usuales del MMIP según su hogar de pertenencia (3 de pobres y 3 de no pobres), y en 7 grupos de edad en 1990. A los cocientes le denominé TS y TNS (tasa de sobrevivencia y tasa de no sobrevivencia o ‘mortalidad’). Para hacer comparables TS y TNS entre estratos sociales con madres de diferentes composiciones etarias, se estandarizaron ambas tasas para que reflejaran la estructura nacional etaria de mujeres de 12y+ años. Meghnad Desai propuso incorporar el T –en su “Conjunto de Realizaciones del Índice de Progreso Social (IPS, cercano al MMIP)– vía la cantidad de la vida ( Bienestar y pobreza: propuesta para un Índice de Progreso Social , en Desai, M., A. Sen y J. Boltvinik, Índice de progreso social. Una propuesta (1998, CIICH-UNAM).