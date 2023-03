F

elipe Calderón ya no sabe para dónde mirar ni a qué lugar moverse, porque la condena por narcotráfico de su brazo derecho Genaro García Luna desmoronó el plan de seguridad personal que armó con el impresentable José María Aznar para prevenir, supuso, cualquier eventualidad en su contra de la justicia mexicana, es decir, aquel que incluyó su cómoda estancia en España gracias a la visa especial que por dos años (casualmente vence, si no la renueva, cuando López Obrador no esté en Palacio Nacional, en la creencia de que todo se habrá olvidado) le consiguió el citado ex presidente fascista, amén de disfrazarse de académico en el ultraderechista Instituto Atlántico de Gobierno ( casa de estudios , presumen, pero es un búnker golpista) que encabeza el propio Aznar.

Es una visa especial que incluye residencia en España y permiso de trabajo por tratarse, jura el mentiroso de Aznar, de un profesional altamente calificado , con el pilón de que la ultraderecha española le garantiza protección y complicidad, porque entre burros no se habla de orejas. Pero en sus planes el de por sí desprestigiado Borolas no consideró la condena de García Luna ni el brutal impacto que ha tenido en México y otras latitudes, porque si bien la connivencia con su ex secretario de Seguridad Pública era un secreto a voces, ahora es cosa juzgada, de tal suerte que los reflectores están sobre él.

Pero es tal su pánico, que Calderón decidió esconderse en lo más profundo del primer sótano que encontró y aplazar indefinidamente en España la cátedra que, se supone, dictaría en el citado instituto fascista, es decir, el pretexto que le permitió contar con esa visa especial , la residencia en España y el permiso para trabajar en esa nación, de tal suerte que Borolas hoy se muestra cual vil perro suelto en el periférico en hora pico. ¿Regresará el hijo desobediente por los caminos de Michoacán?

El corresponsal de La Jornada en España, Armando G. Tejeda, lo reseñó así: “Calderón no asistió al que iba a ser su primer gran acto público como ponente de la fundación ultraconservadora Instituto Atlántico de Gobierno, presidido por José María Aznar y que pretende formar cuadros para adoptar políticas públicas en Iberoamérica de acuerdo con su ideario neoliberal y conservador. Tal y como se anunció a última hora, la presencia del ex presidente mexicano se canceló y los actos públicos, al menos en los que intervenga la fundación que lo contrató, se van a aplazar sine die (sin plazo fijo, sin fecha), según confirmaron representantes del organismo civil”.