Se debe defender siempre la libertad de expresión. Es una pena que haya tanta polarización en el país. Necesitamos más argumentos, más razones, más proyectos. No más insultos, descalificaciones y abusos.

Fue una manifestación de poder económico y poderes fácticos más que una manifestación genuina. Lastiman sus formas al obligar a sus empleados a acompañarlos y cargarles las bolsas y las pancartas, pues ellos no lo acostumbran. Es un México que debe aceptar que necesitamos mejorarnos como sociedad y eso incluye eliminar sus privilegios para empezar a emparejar el piso.

Sería mezquino no reconocer la convocatoria ( haiga sido como haiga sido) de Claudio X. Sólo les recuerdo que de 88 a 2018 pasaron 30 años de plantones y marchas para ver nuestro sueño hecho realidad. Ahí la llevan. Excelente jalón de orejas para Mario Delgado y sus candidatos .

Votaron mil 530 personas. En Twitter, 316; en El Foro México, 589, y en Facebook, 625. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través de un enlace de SurveyMonkey. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

No estoy de acuerdo con los manifestantes en la supuesta defensa del INE, pero estoy de acuerdo en su derecho a manifestarse.

Pepe del Rivero / CDMX

Los manifestantes expresaron libremente sus ideas sobre su visión de la situación política de nuestro país, pero por desgracia les falta mucha información y les sobran rencores, clasismo y racismo.

Sergio Fernández Hernández / CDMX

No estoy de acuerdo con defender los privilegios y enormes ingresos de la alta cúpula del INE; sin embargo, las personas que salieron a marchar de forma espontánea fueron por convicción y eso es muy importante. Desafortunadamente, la inmensa mayoría sólo se dejó llevar por la comentocracia y la información que recibieron: vi las entrevistas a varios asistentes y ninguno, repito, ninguno había leído la propuesta del plan B. Es una tristeza.

Mizhael Martínez / CDMX

Facebook

Desde la última reforma que se hizo al INE, en la que los partidos quedaron representados en él y los personajes centrales quedaron representando al PRI, fue una reforma que no se debió haber dado. Ahora se trata de devolverle el INE a la ciudadanía, pero los grupos de poder históricos, o sea la derecha, no lo permiten y desinforman al pueblo con falsas premisas. La derecha ha logrado apropiarse el discurso de defensa del INE porque no tiene ninguna otra propuesta que sea capaz de atraer a la ciudadanía desinformada.

María del Carmen Gavilanes / Tijuana

Si bien fue una manifestación libre de ideas (aunque muchos no pudieron decir por qué estaban ahí), los organizadores fueron a defender sus privilegios de antaño.

Paulino Villafuerte / CDMX

Aun siendo una expresión de libertad y democracia palpable, clara, se insiste con el calificativo de dictadura. Se puede entender como nula educación política y poca capacidad de comprensión de una realidad compleja. Esto es igual a manipulación mediática.

José Luis Díaz Núñez / CDMX

La marcha de ninguna manera puede considerarse ciudadana, fue convocada por los partidos de oposición, la gente evidentemente se deja manipular, la mayoría de los asistentes desconoce de qué trata el plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tomás Jiménez / CDMX

