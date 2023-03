Sostuvo que su nación sigue abierta a las conversaciones para poner fin al conflicto en Ucrania, pero acusó a Occidente de bloquear efectivamente tales conversaciones. Nos están pidiendo que tengamos negociaciones, pero no recuerdo a ningún colega occidental que haya pedido a Ucrania que presente su posicionamiento, sino que la están alentando a continuar la guerra .

Se encogió de hombros ante las afirmaciones occidentales sobre el aislamiento del país que representa e indicó: no nos sentimos apartados. Es Occidente el que se ha aislado a sí mismo y, eventualmente, se dará cuenta .

Lavrov no mencionó haber hablado con Blinken, pero manifestó que Moscú mantendrá la presión con sus acciones en Ucrania.

El jefe de la diplomacia estadunidense agregó que instó a Rusia a revertir su decisión irresponsable y volver a participar en el tratado nuclear New START.

Pongan fin a esta guerra de agresión, participen en una diplomacia seria que pueda producir una paz justa y duradera , aseguró Blinken que fue el mensaje expresado a Lavrov. Señaló que el presidente (ruso Vladimir) Putin ha demostrado cero interés en participar, diciendo que no hay nada de qué hablar en tanto Ucrania no acepte la nueva realidad territorial .

Ap, Afp y The Independent

Ap, Afp y The Independent

Rusia no reveló, al cierre de esta edición, lo que trató en la conversación binacional, pero la vocera de su Ministerio de Exteriores, María Zajárova, expuso que fue Blinken quien pidió hablar con su homólogo, y afirmó que no hubo reuniones ni negociaciones , pues Lavrov habló con él, de pie, como parte de la segunda sesión del G-20 , precisó, no hubo discusión o un verdadero encuentro , insistió.

Intercambio de ideas

Esta fue la primera conversación desde que comenzó la invasión y el primer contacto entre los dos cancilleres desde el verano pasado, cuando hablaron por teléfono acerca de la propuesta de Washington para que Moscú dejara en libertad a Whelan y a la estrella de la WNBA Brittney Griner, quien fue liberada en un canje por el traficante de armas ruso Viktor Bout, quien estaba preso en Estados Unidos.

Rusia y China acusaron a los países occidentales de utilizar el chantaje y las amenazas para imponer sus puntos de vista, tras una reunión paralela al G-20 entre Lavrov y su par chino, Qin Gang.

Rechazaron unánimemente los intentos de injerencia en los asuntos internos de otros países, de imponer enfoques unilaterales mediante el chantaje y las amenazas , informó la diplomacia rusa en un comunicado.

La cumbre del G-20 finalizó sin consenso sobre la guerra de Ucrania. India quería que su presidencia del foro se centrara en temas como el alivio de la pobreza y las finanzas climáticas, pero la guerra en el país eslavo se sobrepuso. Nueva Delhi confirmó que no habría declaración conjunta a raíz de las divisiones por el conflicto bélico.

La escultura de la Sirenita, un símbolo de Copenhague y Dinamarca, fue vandalizada y amaneció con una bandera rusa pintada en su base. La policía danesa investiga el hecho.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por video con su par ucranio, Volodymir Zelensky, y le reiteró su propuesta de que Brasil participe en un eventual proceso multinacional de diálogo para acabar con la guerra.