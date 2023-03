▲ Hilda Francisca Masse, esposa de Carlos Ascensión, uno de los cinco desaparecidos tras el estallido en el Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl. Las parejas de los trabajadores que no han sido localizados acusaron que la empresa estatal no ha pagado los salarios de sus cónyuges. Foto Sayda Chiñas / La Jornada Veracruz

No nos pueden dar un acta de defunción, tampoco una constancia de que están desaparecidos en su lugar de trabajo para acreditar por qué estamos dejando de pagar las mensualidades, pero si los pueden dar de baja administrativa , reclamó.

Esto es de sentido común, hay que ver cómo están las unidades de quemadas; hay un tráiler que está irreconocible, si eso hizo el fuego con éste, imaginen que no hizo con un cuerpo humano. Estamos conscientes que ellos ya no viven, no sé que más quieren encontrar , refirió la señora Hilda.

Pemex no ha permitido el ingreso de las aseguradoras para documentar el daño de los vehículos de los empleados, ya que están en el proceso de peritaje de la cavidad para determinar el origen del accidente y así poder cobrar los seguros.

Masse Zapién consideró que, con dicho objetivo, la empresa va a buscar por todos los medios culpar a los trabajadores de la explosión y ni ella, ni los demás familiares están dispuestos a que ensucien los expedientes de sus seres queridos, ya que ellos no se pueden defender.

“Para nosotros si los encuentran culpables no es relevante porque Pemex nos tiene que pagar todo, pero para la petrolera si lo es para poder cobrar los seguros; la preocupación de nosotras es que siempre le echan la culpa a los que ya no pueden hablar.

Mi esposo tenía un récord de cero accidentes, cuidaba a sus compañeros, fue uno de los precursores de la carrera de ingeniería petrolera aquí en Veracruz , destacó.

Las familias exigieron que funcionarios de primer nivel los atiendan, les expliquen qué han encontrado en el lugar del percance y les ayuden para saber el camino jurídico que deben seguir.