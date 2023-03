En su alocución, Guillermo Briseño se manifestó absolutamente feliz por este reconocimiento , pero abundó que la lucha revolucionaria también tiene que ver con la música. No se puede ser revolucionario y tocar la misma canción de siempre. Hay que moverse .

Añadió que se trata de una lucha que no está solamente en el camino de la apreciación estética, sino de la observación sociológica, histórica y que no es mi costumbre recibir dádivas del poder, no me gusta . También pidió que se extienda esta iniciativa, porque faltan muchos más artistas.

De parte de la agrupación Los Nakos, participó Ismael Mailo Colmenares.

En su turno, el autor y cantante Raúl Martell sostuvo que esta es una iniciativa vinculada con devolver al pueblo lo robado, pero en el sentido de la esperanza, que es esencia de la lucha .