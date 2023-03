Nash posteriormente subió al escenario para interpretar A Case of You, del influyente disco Blue, de 1971.

Washington. La célebre cantante de folk Joni Mitchell, autora de temas como A Case of You, fue galardonada el miércoles por su aporte a la música popular, en una celebración en Washington con la presencia de artistas de todos los géneros.

En 2022 ofreció por sorpresa un concierto en el festival folk de Newport, en el este de Estados Unidos. El público pudo verla, guitarra en ristre, interpretando temas como Just Like this Train, en una demostración de que el accidente no había disminuido los atributos musicales que la llevaron a la fama.

Entre otros temas cantó A Case of You a dúo con Brandi Carlile, otra estrella del folk contemporáneo.

Su resiliencia es palpable , declaró Carlile antes de la gala. Hay elementos importantes de su voz y su vibrato que ha recuperado .

Joni Mitchell fue una de las grandes figuras de la generación de folk-roqueros de los años 60 con éxitos como Big Yellow Taxi, un himno al medio ambiente, y Woodstock, en homenaje al célebre festival en el que, sin embargo, no participó, en agosto de 1969.

La premiación del miércoles es el testimonio de las bases que tendió Mitchell para las mujeres artistas en un mundo dominado por hombres.

Joni fue la primera mujer con la que realmente me identifiqué como cantante y compositora, como mujer creativa , declaró Annie Lennox al llegar a la gala. No había nadie como ella .

Lennox estremeció a los asistentes con su interpretación de Both Sides Now.

Posteriormente se unió a un grupo de mujeres que incluyó a Angelique Kidjo, Cyndi Lauper y Carlile para cantar el clásico de Mitchell Big Yellow Taxi.