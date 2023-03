Erendira Palma Hernández

La Jornada

Viernes 3 de marzo de 2023, p. a10

La complicidad, los sobornos y la corrupción han permeado al futbol desde hace décadas. El FIFAgate, develado en 2015 y que puso al descubierto prácticas no éticas de dirigentes deportivos y televisoras, como la mexicana Televisa, pareciera ser apenas el ápice de un entramado aún oculto, no sólo por los grandes dirigentes del balompié, sino también incluso por los mismos medios de comunicación, lamentó el periodista Fernando Araújo Vélez, autor del libro No era futbol, era fraude.

Podría decir que no ha habido desde el (primer) Mundial de 1930 hasta hoy un solo torneo importante que no haya tenido algún tipo de manejo turbio, esto nos lleva a comprender que las investigaciones, las condenas y demás no van a afectar al futbol de una manera decisiva , dijo Araújo a La Jornada.

Las latitudes entre México y Colombia parecieran lejanas de manera física, pero en un contexto de prácticas ilegales que afectan al balompié son cercanas.

Televisa, la cual acapara la Liga Mx y que por décadas ha transmitido las Copas del Mundo, así como otros certámenes deportivos internacionales, se vio salpicada en el FIFAgate.

El argentino Alejandro Burzaco, ex director de la empresa Torneos, declaró en 2017 que la televisora pagó al menos 15 millones de dólares a Julio Grondona, dirigente de la Asociación del Futbol Argentino y vicepresidente de la FIFA, para adquirir los derechos de los Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030.

Desde Colombia, Araújo Vélez es uno de los periodistas que más se ha adentrado en la investigación de temas ilícitos que han afectado al balompié. En la década de 1990 publicó el libro Pena máxima: juicio al futbol colombiano, donde narró la relación de este deporte con el narcotráfico en su país.

Más de 20 años después, al quedar expuesta la red de sobornos entre dirigentes de la FIFA tras indagaciones y detenciones por parte de las autoridades de Estados Unidos, Araújo retomó la investigación periodística enfocada en la participación de Colombia.