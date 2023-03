Alejandra Ortiz Castañares

Viernes 3 de marzo de 2023, p. 4

Leipzig. Alemania dedica la primera muestra europea a Olga Costa en su ciudad natal, Leipzig, en curso hasta el 26 de marzo, con el título Olga Costa: Diálogos con el modernismo mexicano, alojada en el Museum der bildenden Künste (MdbK). Se trata de una exploración por la distintiva vena naturalista de su obra, que pone en relación con su tiempo. Los 80 cuadros en exhibición provienen en su mayoría de colecciones públicas y privadas de México; la mitad son de la artista.

Una de las partes más interesantes de la exposición es el acervo de estampas del Taller de Gráfica Popular (TGP), que atestiguan los vínculos culturales que se fincaron entre Alemania del Este y México durante la guerra fría. Destaca la colección que el MdbK adquirió en 1983 del alemán Georg Stibi, quien dirigió el TGP (1943-1946) en un momento álgido de su historia.

Es significativo que se dedique una muestra internacional a Olga Costa (1913-1993), cuando en México aún no es suficientemente reconocida, empezando por la raquítica bibliografía académica que existe, compuesta, principalmente, por textos de algunos catálogos. Destaca la aún insuperable monografía del escritor Sergio Pitol (1983) y un breve libro de Lorena Zamora Betancourt de 1996.

El vínculo de Olga con Leipzig es formal, pues su familia era de judíos originarios de Odesa, entonces Rusia, hoy Ucrania, y se encontraba casi de paso. Aquí vivió sólo su primer año; luego, se trasladaron a Berlín, donde dijo haber sido infeliz. La familia emigró a México en 1925, en condición de apátridas, escapando de las penurias económicas.

Amor verde

Olga fue autodidacta y, si bien su tránsito por la Escuela Nacional de Artes Plásticas en 1933 fue más que efímero, le permitió entrar en contacto con el mundo de la creación. Entre los alumnos de esa institución estaba el artista José Chávez Morado, su futuro esposo. Carlos Mérida, su profesor, la describió como el ángel blanco de la pintura mexicana .

Según Anna Hamling (Olga Costa and Her Art: An Introduction, 2011), su catálogo está conformado por casi 250 obras. Su pintura, caracterizada por su finura cromática, a veces sensual y exuberante, se compone de retrato, bodegón y paisaje. La muestra abraza sus cuatro decenios de actividad desde los años 40.

La cualidad vegetal es un elemento característico de su obra, ya sea como accesorio, como pieza estética (ver las enigmáticas Calabazas de 1960) o como paisaje. Este aspecto botánico fue explorado en la muestra dedicada al centenario de su natalicio en Bellas Artes, en 2013.

El paisaje dominó su obra desde 1966, cuando se instaló con su esposo en una antigua noria en las afueras de Guanajuato. En 1993, meses antes de morir, donaron su casa-estudio al pueblo de México, y lo llamaron Museo Olga Costa-José Chávez Morado. Conserva un acervo de la obra de ambos y su colección de arte. Algunos de los trabajos más originales presentes en la muestra provienen de ahí.

Dos ejemplos son Roca con liquen (1975), dibujos en tinta monocromos trabajados con un detalle de miniaturista; por su delicadeza se asemejan a estampas japonesas. Olga parece compartir con el arte oriental la elegancia y el amor por la naturaleza, lo cual es claro también en dos óleos extraordinarios presentes, provenientes de colecciones privadas: Flores secas y Nísperos y hojas, ambos de 1962. En el primero, el marrón de las plantas, el mantel cándido y el fondo azul, lo hace una de las obras más sutiles que se exponen en el Mdbk.