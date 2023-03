Aseguró que los indigentes ya se extendieron a las calles aledañas, de hecho llegan a la colonia Asturias y Moderna, todos los días hay robo de autopartes, de tuberías en las casas, coladeras, y los vecinos somos amedrentados, ya estamos hartos .

Garay indicó que el albergue se convirtió en un foco rojo para los habitantes de la zona.