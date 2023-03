Por medio de un comunicado, indicó que los morenistas capitalinos tienen la responsabilidad de defender el proyecto de la 4T , al considerar que al hacerlo estarán defendiendo a todo México de que no vuelva a haber gobiernos corruptos y ladrones .

En el contexto del arranque de la conformación de comités de defensa de la Cuarta Transformación en la capital del país, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que se tiene que organizar muy bien a la ciudad para no permitir que la derecha avance en el corazón de México .

El líder morenista celebró también que el propietario de Tesla, Elon Musk, decidiera invertir en México para construir una planta de automóviles eléctricos en Nuevo León, lo cual, adujo, se debe “a la confianza que las empresas extranjeras le tienen al gobierno de López Obrador, porque no ha endeudado a nuestro país, no ha subido los impuestos y acabó con los gasolinazos; no hay devaluación y el peso se fortalece”; esto, agregó, es muestra de que México es un país atractivo para la inversión.